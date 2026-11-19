Malatya'da kendini vurduğu öne sürülen S.Ö. ağır yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da kendini vurduğu öne sürülen 50 yaşındaki S.Ö., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Battalgazi'de dedesine ait eski tüfeği temizlerken kazara kendisini vurduğu öne sürülen S.Ö., İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dedesine ait eski tüfeği temizlerken kazara kendisini vurduğu öne sürülen S.Ö. (50), ağır yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö. evde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada, iddiaya göre kazara kendisini vurdu. Kendi çabasıyla sokağa inen S.Ö. komşularının zilini çalarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö. buradan da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü. Durumu ağır olan S.Ö. tedaviye alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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