Malatya'da Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Kurtarma Operasyonu

Malatya\'da Kurtarma Operasyonu
03.06.2026 23:05
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MSB, Malatya'da kriz geçiren vatandaşı askeri helikopterle kurtardı. Geçmiş olsun dileği iletildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya'da akrabası ile mantar toplamak için çıktığı dağlık alanda rahatsızlanıp, mahsur kalan Selim Kaygusuz'un (47), askeri helikopter ile kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. MSB tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Daima milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Bir vatandaşımızın Malatya'nın Beydağı bölgesindeki zorlu arazide kalp krizi geçirdiği bilgisi üzerine, Kara Kuvvetlerimize ait iki adet helikopter kurtarma görevi için derhal bölgeye görevlendirildi. Helikopter ile araziden alınan vatandaşımız süratle Tulga Meydanı'na ulaştırılarak buradan da ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Rahatsızlanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Helikopter, Kalp Krizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Malatya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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