Malatya'da kuyumcudan hırsızlık iddiasında 2 zanlı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı

Malatya'da kuyumcudan hırsızlık iddiasında 2 zanlı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da 14 Eylül'de Battalgazi'deki kuyumcudan hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Ekipler, 64 iş yeri kamerasından alınan yaklaşık 220 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelileri belirledi.
Malatya'da kuyumcudan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 14 Eylül'de Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'ndeki kuyumcudan hırsızlık yapılmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kent Güvenlik Sistemi kayıtlarından ve 64 iş yerinin kamerasından alınan yaklaşık 220 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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