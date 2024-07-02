Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Serdar A. (33) yönetimindeki 07 BLU 773 plakalı motosiklet ile E.D. idaresindeki UM-044-UT plakalı otomobil Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı üzerinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Serdar A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yanındaki B.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Serdar A'nın cenazesi ise incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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