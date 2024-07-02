Malatya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

02.07.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Serdar A. (33) yönetimindeki 07 BLU 773 plakalı motosiklet ile E.D. idaresindeki UM-044-UT plakalı otomobil Cevatpaşa Mahallesi Anayurt Bulvarı üzerinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Serdar A. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ve yanındaki B.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, Serdar A'nın cenazesi ise incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Motosiklet, Yeşilyurt, Malatya, trafik, Acil Durum, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finale kalırsak oynayamayacaklar! Milli futbolcularımızdan kötü haber
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finale kalırsa Hollanda ile karşılaşacak
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu düzeni kırmızı çizgimizdir, bunun aşılmasına eyvallah demeyeceğiz
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement