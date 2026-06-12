Malatya'da otomobil devrildi: sürücü yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da otomobil devrildi: sürücü yaralandı

Malatya\'da otomobil devrildi: sürücü yaralandı
12.06.2026 09:39
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Y.S. yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, Malatya-Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Y.S, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da otomobil devrildi: sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derman Karacaalp Derman Karacaalp:
    ya bu kadar hız yapıyo mu insan böyle bi olay olmasın diye ya ibneler hep aynı yolda hep problem yaşanıyo 0 0 Yanıtla
  • Çiğdem Bilmem Çiğdem Bilmem:
    umarım genç olur da iyileşir inşallah ?? bu yollarda her gün bi kaza oluyo valla ?? belki biraz daha dikkat etseler de olmaz mı ?? neyse geçmiş olsun ona 0 0 Yanıtla
  • Ömer Şanlı Ömer Şanlı:
    yine bi trafik kazası daha bir şey değişmiyo 0 0 Yanıtla
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