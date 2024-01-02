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Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada Hüseyin Erdoğan hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
02.01.2024 - 08:38,
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MALATYA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Hüseyin Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Malatya- Adıyaman kara yolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. R.Ç. yönetimindeki 34 PY 9987 plakalı otomobil, Örnek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen B.C.B.'nin kullandığı 44 ADR 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Hüseyin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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