Malatya\'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

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MALATYA'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Akpınar alt geçidinde meydana geldi. Engin Ş.'nin kullandığı 44 ABB 485 plakalı minibüs ile Reyhan D.'nin kullandığı 06 BRR 537 plakalı otomobil alt geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Reyhan D. ile yanındaki Doğan K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.