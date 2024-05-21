Malatya'da rezerv alanları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da rezerv alanları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören rezerv alanları ile ilgili düzenlenen toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, vatandaşların merak ettiği konuları cevapladı. Alp, rezerv alanlarında hiçbir hak sahibinin mağdur olmayacağını ve konut ve işyerlerinin tamamının hak sahiplerine verileceğini belirtti. Ayrıca, rezerv alanlarında yapılan konut ve işyerlerinin kimlere verileceği konusunda bir algı olduğunu söyleyen Alp, tapusu olan herkese ev veya işyeri verileceğini vurguladı. Rezerv alanlarında zemin iyileştirmesi yapıldığını da ifade eden Alp, vatandaşların borçlanma konusundaki sorularını da yanıtladı.

21.05.2024 15:45
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Malatya'da rezerv alanlardaki gelişmeler vatandaşlara anlatıldı

Depremzedelerin rezerv alanları ile ilgili merakları giderildi

MALATYA - 6 Şubat depremlerinde büyük hasarın meydana geldiği Malatya'da rezerv alanları ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, rezerv alanlarında hiçbir hak sahibinin mağdur olmayacağını söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan illerin başında gelen Malatya'da yeni konut ve işyeri inşaatları hızla yükselirken bakanlığın açıkladığı rezerv alanları ile ilgili de vatandaşların merak duyduğu konular en yetkili mercilerce cevaplandı.

Yeni Nikah Sarayı'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısına katılan konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Malatya'da ve diğer deprem bölgesindeki rezerv alanları ile ilgili merak edilenlere cevap verdi. Deprem bölgesinde yapıların inşaatlarının sürdüğünü dile getiren Alp, bakanlık tarafından açıklanan rezerv alanlarında konut ve işyeri olan tüm hak sahiplerinin tamamına konut ve işyerlerinin verileceğini söyledi.

Özellikle rezerv alanları ile ilgili bakanlık eliyle yapılacak olan konut ve işyerlerinin kimlere verileceği yönünde bir algı olduğunu dile getiren Alp, "Bu alanlarda kimin tapusu varsa onlara ev yada işyerleri tam olarak verilecek. Boş arsa sahipleri ise arsa ve konut alabilecek" dedi.

Şehir merkezlerinde şehrin çeperlerine yapılan konutlarla kimliksiz şehirlerin ortaya çıkacağını ifade eden Alp, "Malatya'da rezerv alanlarında geçici yapı, konteynerler gibi şehre yakışmayan yapılara baktığınızda ortaya kimliksiz bir şehir çıkabiliyor. Bakanlığımız da bu kapsamda rezerv alanlarında tapusu olan hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek şekilde konut yapacak" ifadelerine yer verdi.

Rezerv alanlarında bakanlık olarak zemin iyileştirilmesini yaptıklarını da hatırlatan Alp, "Bu alanlarda zeminlerin iyileştirmesinin kamu eliyle yapılması gereken bir konu" dedi.

Kamuoyunda yerinde dönüşüm ile rezerv alan konusunun sıkça karıştırıldığını da dile getiren Alp, "Yerinde dönüşümde vatandaş kendisi müteahhit ayarlayıp, proje çizdirip evini yaparken, rezerv alanlarında ise bakanlık olarak biz yapıyoruz. Şuan tüm deprem bölgesinde 500 bin civarında konut yapılıyor. Türkiye'nin en büyük inşaat yapım şirketi olan TOKİ 20 yılda bir milyon 300 bin konut üretti. Deprem bölgesinde ise 500 bin konut yapılıyor. Bu yıl sonuna kadar 200 bin, önümüzdeki sene sonu da 200 bin olmak üzere toplamda 400 bin konutun projesi yapıldı, inşaatlara başlanıldı. Hiçbir vatandaşı konteynerde bırakmamak üzere var gücümüzle gayret diyoruz. Yine hiçbir vatandaşımızın maddi olarak kayıp yaşamamasını devletimiz garanti ediyor. Rezerv alanında veya hak sahipliğinde kalıcı konut ve işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Rezerv alanları ile ilgili sahada en çok kendilerine gelen sorulardan birinin de borçlanmanın nasıl olacağı yönünde olduğunu ifade eden Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Alp, "Birden fazla konut ve işyeri olan vatandaşlar özellikle bu durumdan nasıl etkilenecek diye sorular geliyor. Rezerv alanda depremden bir gün önce yapının hasar almadan önceki değerini çıkarıp günümüze güncelliyoruz. Borçlandırma yapılan konutun arsa bedeli yok, alt yapı bedeli yok, sadece üst yapı maliyeti var. Ancak şuanda yapılacak indirim oranı henüz belli değil. Önceki depremlerde Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yüzde 50 indirim yapılmıştı. Tüm deprem bölgesindeki rezerv alanlarında Hatay'da indirim oranı, Adıyaman'da Malatya'da diğer illerde tüm depremzede vatandaşlarımıza aynı olacak. Rezerv alanındaki vatandaşın yıkılan evinin değeri yeni yapılacak konutun altında kalırsa borçlandırma olacak. O da AFAD'ın 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz taksit imkanı ile olacak diye biliyoruz" dedi.

Daire Başkanı Alp, yine kamuoyunda rezerv alanları ile ilgili bir diğer algının ise 300 metrekare bir işyeri olan hak sahibine 40 metrekare işyeri verileceği iddiasının olduğunu da belirterek, "Böyle bir şey yok. Kaç metrekare ise rezerv alanında da aynı ölçüde yerini alacak. Eski mülkü yada işyerine yakın olacak. Kura çekimi ile bu hak sahiplerinin de yerleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

Malatya ile ilgili yapımı süren konut ve işyerlerine ilişkin de konuşan Alp, 65 bin adet konut ve 13 bin adet işyeri olmak üzere yaklaşık 80 bin bağımsız bölün inşaatının devam ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Malatya, Deprem, Deprem, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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