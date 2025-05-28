Malatya'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Malatya'yı sağanak vurdu: Araçlar yollarda mahsur kaldı

MALATYA - Malatya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, bazı altgeçitler suyla doldu ve ulaşıma kapatıldı.

Malatya'da, saat 15.00 sıralarında etkisini artıran sağanak, kısa sürede su baskınlarına yol açtı. Özellikle çevre yolu üzerinde bulunan alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar tamamen suya gömülürken, trafik akışı durma noktasına geldi. Kent genelinde çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye çalışmalarına başladı. Trafik ekipleri ise yollarda kalan araçları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Yağışların aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekiplerin sahadaki tahliye ve temizlik çalışmaları ise sürüyor.