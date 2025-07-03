Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte bugün ve yarın şiddetli rüzgar ile fırtına beklendiğini bildirdi.
Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtti.
Bu kapsamda bugün ve yarın vatandaşların hazırlıklı olmasını isteyen Yavuz, konuya ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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