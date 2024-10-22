Malatya\'da tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.C.Y. yönetimindeki 01 ACY 144 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Erkenek Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.
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