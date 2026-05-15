Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

15.05.2026 21:45
Malatya'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 83 bin 380 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takipli çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

