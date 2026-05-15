Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takipli çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 83 bin 380 sentetik ecza hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.