Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama

Malatya\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama
04.07.2026 15:02
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Malatya merkezli düzenlenen operasyonda 21 şüpheliden 9'u tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.

MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Malatya merkezli İstanbul ve İzmir'de, yas dışı bahis suçunu işleyenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda; 49 adet dijital materyal, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 21 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile olmak üzere 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Malatya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika

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