Malatya'da Yıkım Sırasında Kaza - Son Dakika
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Malatya'da Yıkım Sırasında Kaza

Malatya\'da Yıkım Sırasında Kaza

Malatya'da yıkım sırasında ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine devrildi, operatör kurtarılıyor.

18.11.2024 17:17
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Malatya'da yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde ağır hasar alan merkez Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı.

Yıkım sırasında henüz bilinmeyen nedenle bina iş makinesinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan Hamza Çetin isimli kepçe operatörünün kurtarılabilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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