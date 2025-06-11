Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni bir pikaba çarptı, kazada yaralanan olmadı.
Dilek Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 44 AFS 439 plakalı pikaba, hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Pikabın kaldırılmasının ardından tren yoluna devam etti.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Yük Treni Pikaba Çarptı - Son Dakika
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