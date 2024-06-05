Malatya'da Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tavuk ve Sebze Fidesi Üretimi - Son Dakika
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Malatya'da Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tavuk ve Sebze Fidesi Üretimi

Malatya\'da Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Tavuk ve Sebze Fidesi Üretimi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tavuk ve sebze fideleri yetiştirme çalışmaları yapıyor. Okul bünyesindeki hayvan yetiştiriciliği sağlığı alanı ve tarım uygulama alanlarında öğrenciler hem mesleklerini öğreniyor hem de üretim yapıyor. Üretilen tavuklar ve sebze fideleri, yöre çiftçilerine ve vatandaşlara sunuluyor.

05.06.2024 13:49
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Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tavuk ile sebze fideleri yetiştiriliyor.

Lisede her yıl 10 bin yumurtalık tavuk yetiştirilirken bu yıl ise 40 bin sebze fidesiyle bin adet çiçek yetiştiriciliği gerçekleştirildi.

Okul bünyesinde bulunan hayvan yetiştiriciliği sağlığı alanı ile tarım gibi uygulama alanlarında öğrenciler hem mesleği öğreniyor, hem üretim yapıyor.

Bu üretimler Ziraat Okulu ürünleri olarak yöre çiftçisine ve vatandaşlara sunuluyor.

1960'lı yıllarda Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren okulda yetiştirilen tavuklar 50 günlük oluncaya kadar bakımla beslenmeleri sağlanıyor.

Battalgazi Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretimi yapılan sebze fideleriyse hibrit çeşitler.

Sırık ve yer domates fideleri, tatlı biberlerden kapya, ince kıl biber, beyaz dolma biber, yeşil dolma biber, çarliston çeşitleri, patlıcan ve salatalık fideleri tüplü olarak yetiştirilip çiftçilere sunuluyor.

Sebze fidelerinin yanında dış ve iç mekan süs bitkileri yetiştiriciliği de gerçekleştirilen okulda, yetiştirme aşamalarının tamamında öğrenciler görev alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tavuk ve Sebze Fidesi Üretimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Tavuk ve Sebze Fidesi Üretimi - Son Dakika
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