Malatya Doğanşehir\'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

Malatya Doğanşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Doğanşehir'de Sürgü Mahallesi mevkisinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali İhsan Şahin (27) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi mevkisinde M.E. idaresindeki 44 ABN 398 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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