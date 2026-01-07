Depremde Yıkılan Ermeç Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Bekleniyor

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 19 kişinin yaşamını yitirdiği Ermeç Apartmanı davasında, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşma 11 Şubat'a bırakıldı.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Malatya'da, 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davaya, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ermeç Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Ermeç ve Abdulvahap Gündoğan ile fenni mesul Metin Karataş hakkında dava açmış, bu dava ile daha sonra dönemin Malatya Belediyesi'nde görev yapan inşaat mühendisleri Alper Yiğit ve Ahmet Özer ile İmar İşleri Müdür Vekili Duran Özdemir hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" suçlamasıyla açılan dava birleştirilmişti.

Mahkeme heyeti, Yalova Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmadığını tespit etti. Taraf avukatlarının mazeret bildirmeleri nedeniyle duruşma 11 Şubat 2026 tarihine bırakıldı.