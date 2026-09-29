Malatya Yeşilyurt\'ta yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü yaralandı

Malatya Yeşilyurt'ta yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yük treni, işitme engelli bir sürücünün kullandığı traktöre çarptı. Çarpışmada ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
MALATYA'da yük treninin çarptığı traktörün işitme engelli sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Makinistliğini O.Y.'nin yaptığı DE24289 nolu tarımsal ürün yüklü yük treni, hemzemin geçitte işitme engelli H.Y. (57) idaresindeki 71 KA 692 traktöre çarptı. Kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü işitme engelli H.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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