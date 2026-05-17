Malatya Yeşilyurt Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya Yeşilyurt Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Devrildi

17.05.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Yeşilyurt taraftarlarını taşıyan otobüs Sivas'ta devrildi, 3'ü ağır 25 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Ankara'da oynanan maçın ardından Malatya'ya giden Malatya Yeşilyurt taraftarlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gürün yakınlarında devrildi. Kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı.

Ankara'da oynanan maçın ardından Malatya'ya dönen Malatya Yeşilyurtspor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sivas'ın Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, kazaya ilişkin şu bilgiler verildi:

"17.05.2026 günü saat 03.20 sıralarında, Gürün ilçesi Güneş Köyü mevkii D300-20 karayolu üzerinde, Ankara'dan Malatya istikametine doğru seyir halinde bulunan ve Malatya Yeşilyurt taraftarlarını taşıyan bir otobüsün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ"

şeridine devrilmesi neticesinde tek taraflı, yaralanmalı ve maddi hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından bölgeye, Sağlık, Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale, kurtarma ve çevre güvenliği çalışmalarına süratle başlanılmıştır. İlk belirlemelere göre, kaza sonucu 3 vatandaşımız ağır yaralanmış, 22 vatandaşımız ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde hafif yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından ivedilikle çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve adli tahkikat işlemleri de başlatılmıştır. Bu üzücü kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü camiasına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya Yeşilyurt Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:00:11. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.