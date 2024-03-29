Malazgirt\'te Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlendi

Güncel

Malazgirt Fen Lisesi ve Malazgirt Kütüphane Müdürlüğü tarafından ilçede Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Malazgirt Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Malazgirt Halk Kütüphanesi Müdürü Takyettin Taş, kütüphanelerin insana pozitif enerji verdiğini söyledi.

Taş, "Kültürel etkinliklerle ilçede yaşayan 7'den 70'e herkesin kitap okuma ve kütüphaneden yararlanma bilincinin artmasını hedefliyoruz. Kütüphanemizde yaklaşık 32 bin kitabımız var. Çok şükür üye sayımız sürekli artıyor. Bizi sürekli destekleyen Sayın Kaymakamız Göksu Bayram'a çok teşekkür ederim." dedi.

Programda kütüphanesinde en çok kitap okuyanlara ödülleri Kaymakam Bayram tarafından verildi.

Etkinliğe, İlçe Müftüsü Mehmet Hakkı Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, MHP İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, STK'lar, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.