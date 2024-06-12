Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü - Son Dakika
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong'u ağırlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin çözüm odaklı ve diğer ülkelere örnek seviyede olacağını belirtti. İki lider, sorunların çözümü için işbirliği yapacaklarını ve bölge için bir kazanım oluşturacak güçlü ikili ilişkilerin önemini vurguladı.

12.06.2024 19:03
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Malezya Başbakanı Enver İbrahim, konuk ettiği Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin çözüm odaklı ve diğer ülkelere örnek seviyede olacağını söyledi.

Bernama News'un haberine göre, Güney Asya ülkesi Singapur'un yeni Başbakanı Wong'u Seri Perdana başkanlık konutunda ağırlayan Enver, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha güçlü ve sağlıklı bir zemine gelmesi için yeni başbakanla çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Enver, Malezya ve Singapur arasında çözüm bekleyen sorunların varlığının farkında olduklarını belirterek, "Bu çözüm odaklı yaklaşım büyük fayda sağlayacaktır. Sadece bölgeye değil, dünyaya da gerçekten iyi komşular olabileceğimiz ve pratik adımlarla sorunların bazılarını çözebileceğimizi gösterebiliriz." dedi.

İki ülke arasında oluşturulacak güçlü ikili ilişkinin sadece Singapur ve Malezya halkları için değil, bölge için bir kazanım olacağını belirten Enver, "Hiç tereddüt etmeden Singapur'u çok önemli bir stratejik ortak olarak gördüğümüzü söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatinin ikinci ayağında Malezya'yı ziyaret eden Singapur Başbakanı Wong da iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu vurguladı.

Wong, "Yakın dostlar ve komşular arasında olduğu gibi zaman zaman sorunlar ortaya çıksa da Başbakan Enver ve ben genel ilişkimizi olumlu, ileriye dönük ve yapıcı bir şekilde ele almaya kararlıyız." diye konuştu.

Singapur'un yeni Başbakanı Wong, 15 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong ile görüştü - Son Dakika

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