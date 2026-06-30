Malezya'da Akran Zorbalığına Emekli Askerlerle Çözüm

Malezya'da, okullardaki akran zorbalığının önüne geçmek amacıyla emekli askerler güvenlik personeli olarak istihdam edilecek.

Yerel Malay Mail gazetesinin haberine göre, ilk etapta Malezya Silahlı Kuvvetlerinden emekli 16 asker, yarın belirlenen 8 yatılı fen lisesinde göreve başlayacak.

İlk aşamanın ardından bu 8 okulun her birinde iki erkek ve iki kadın olmak üzere toplam 32 güvenlik görevlisi hizmet verecek.

Uygulamanın 1 Ocak 2027'de başlayacak üçüncü aşamasında ise emekli askerlerin ülkedeki 58 fen lisesinin tamamında güvenlik görevlisi olarak istihdam edilmesi planlanıyor.

Ülke genelinde 2024 yılında 7 bin 681 akran zorbalığı vakası kayıtlara geçmişti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise 2025'te Malezya'da çocuklar arasında artan akran zorbalığı vakalarına dikkati çekmişti.