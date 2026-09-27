Malezya Dışişleri Bakanı Hasan, BMGK reformu için veto kaldırılsın çağrısı yaptı - Son Dakika
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Malezya Dışişleri Bakanı Hasan, BMGK reformu için veto kaldırılsın çağrısı yaptı

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Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, BM Genel Kurulu'nda BMGK reformu ve veto kaldırılması çağrısı yaptı. Hasan, Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaptı, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekledi ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkilerinin bölgeyle sınırlı kalmadığını söyledi.

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reformdan geçirilmesi gerektiğini belirterek, veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu.

Hasan, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Uluslararası sistemin mevcut krizleri çözemeyeceğine yönelik inancın giderek arttığına dikkati çeken Hasan, BM'nin karşı karşıya olduğu "güven açığının" ancak somut adımlarla giderilebileceğini ifade etti.

Hasan, BM Genel Kurulu'ndaki ortak iradenin "vetonun susturucu etkisiyle karşı karşıya kaldığını" savunarak, BM'de reform ihtiyacının en belirgin olduğu yerin BMGK olduğunu ve veto yetkisinin kullanılmasının, özellikle insanlığa karşı suçlar söz konusu olduğunda "Genel Kurul'un tüm üyeleri tarafından sorgulanması gerektiğini" söyledi.

BMGK'de yalnızca üye sayısının artırılmasının mevcut sorunları çözmeye yetmeyeceğini belirten Hasan, "Sorgulanması gereken vetodur. Veto kaldırılmalıdır." dedi.

Hasan, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların küresel enerji ve ticaret açısından önemli güzergahları tehdit ettiğini belirterek, gerilimin etkilerinin bölgeyle sınırlı kalmadığını dile getirdi.

Güneydoğu Asya'daki insanların söz konusu çatışmaların tarafı olmamasına rağmen gıda, yakıt ve yaşam maliyetlerindeki artışlardan etkilendiğine işaret eden Hasan, tüm taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Hasan, Gazze'deki mevcut duruma da değinerek, Malezya'nın acil ateşkes ve insani yardımların kısıtlama olmaksızın ulaştırılması çağrılarını sürdürdüğünü, bölgedeki insani yardım çalışmalarını ve Filistin'in BM'ye tam üyeliğini desteklediğini aktardı.

Malezya'nın BM ve çok taraflılığa desteğini sürdüreceğini belirten Hasan, küresel sistemin kurallarının tüm ülkelere eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Teknoloji insanlığa hizmet etmeli"

Yapay zekanın ekonomilerin işleyişini, toplumları ve hükümetlerin karar alma süreçlerini değiştirdiğine işaret eden Hasan, teknolojinin sunduğu fırsatların yanı sıra önemli riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

Hasan, "Teknoloji insanlığa hizmet etmelidir, tersi değil." ifadesini kullandı.

"Küresel Güney, yapay zekaya ilişkin kararlar başka yerlerde alınırken yalnızca veri merkezlerinin kurulduğu bir bölge haline gelemez." diyen Hasan, bu ülkelerin yalnızca pazar ve yatırım destinasyonu değil, inovasyon ve karar alma süreçlerinin de ortakları olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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