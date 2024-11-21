Mali'de Gözaltına Alınan Madenci Yetkilileri Serbest Bırakıldı

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Mali'nin güneyindeki bir altın madenini işleten Avustralyalı madencilik şirketinin gözaltına alınan 3 üst düzey yetkilisi serbest bırakıldı.

AA muhabirine konuşan Madencilik Bakanlığı kaynakları, "Resolute Mining" şirketinin 10 Kasım'da gözaltına alınan Genel Müdürü Terry Holohan ve diğer 2 çalışanının serbest kaldığını duyurdu.

Başkent Bamako'ya hükümet yetkilileriyle toplantı için gelen 3 isim, toplantının sonunda "sahtecilik" ve "kamu malını zarara uğratma" suçlamalarından gözaltına alınmıştı.

Avustralyalı şirket ise hafta sonu Mali hükümetiyle yürüttüğü müzakereler sonucu vergi anlaşmazlığını çözmek için 160 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Resolute Mining'in ülkenin güneybatısındaki Syama altın madeninin yüzde 80'ine sahip olduğu biliniyor.

Askeri yönetim, bir süredir ülkedeki yabancı maden şirketlerini yakın markaja almıştı.

Kanadalı maden şirketi Barrick Gold'un 4 çalışanı da eylülde gözaltına alınmıştı.