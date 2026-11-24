Mali'nin başkenti Bamako'da geçimini Nijer Nehri'nden çıkarılan kumu taşıyarak sağlayan kadınlar, gün doğumundan hava kararana kadar süren zorlu mesaiyle aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Mali'de yaklaşık 1700 kilometre boyunca akan ve başkent Bamako'dan geçen Nijer Nehri, içinde barındırdığı kum yığınlarıyla ülkenin inşaat malzemesi ihtiyacını karşılıyor.

Ahşap teknelerle nehre açılan işçiler, suya dalarak nehir yatağından kovalarla kum çıkarıyor. Her dalışta yüzeye taşıdıkları kumu teknelere boşaltan işçiler, tekneler dolunca kıyıya dönüyor.

Kumun teknelerden karaya taşınmasında ise kadınlar devreye giriyor.

Bamako'nun güneyindeki Kalaban Coro Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla başlayan kum mesaisi, akşam karanlığı çökene kadar aralıksız devam ediyor.

Kıyıya yanaşan ahşap teknelerle kara arasına uzatılan dar tahtaların üzerinde gün boyu mekik dokuyan kadınlar, kum dolu leğenleri başlarının üzerinde karaya taşıyor.

Kıyıda yığınlar halinde biriktirilen kum tepecikleri ise kamyonlara yüklenerek Bamako'daki şantiyelere götürülüyor.

Nehir kumu, başkentte tuğla üretiminde ve bina inşaatlarında kullanılıyor.

Kazanç boşaltılan tekne sayısına göre değişiyor

Kalaban Coro'da kadınlar tekneleri ekipler halinde boşaltıyor. Bir teknenin boşaltılması karşılığında ekibe ödenen ücret mevsime göre 9 bin ila 10 bin Batı Afrika CFA (yaklaşık 15-16,5 dolar) arasında değişiyor. Kadınlar aldıkları ücreti gün sonunda aralarında paylaşıyor.

Gün içinde boşaltılan tekne sayısına bağlı olarak kişi başına düşen günlük kazanç 5 bin CFA'ya (yaklaşık 8 dolar) kadar çıkabiliyor.

Aylık asgari ücretin yaklaşık 40 bin CFA (67 dolar) seviyesinde olduğu ülkede, bu iş birçok aile için temel geçim kaynaklarından birini oluşturuyor.

Bamako ve çevresinde hazirandan ekime kadar süren yağışlı dönemde Nijer Nehri'nin su seviyesi yükseliyor, nehir yatağından kum çıkarmak zorlaşıyor.

Kalaban Coro'da kum taşıyan kadınların, bu dönemde boşalttıkları tekne sayısının azalmasıyla günlük kazançları da düşüyor.

"Ailemi başımda taşıdığım kum kovalarıyla geçindiriyorum"

6 yıldır kum işçisi olarak çalışan 25 yaşındaki Aminata Traore, 3 aylık bebeğiyle haftanın 6 günü nehir kıyısına geldiğini söyledi.

Traore, "Çıkardığımız kumdan ortalama günlük 5 bin CFA kazanıyorum. İşe 05.30'da geliyorum, gün batana kadar neredeyse durmadan başımda kum taşıyorum. Ailemi başımda taşıdığım kum kovalarıyla geçindiriyorum." dedi.

Torunlarının okul masraflarına yardım etmek için çalışan 55 yaşındaki Fatou Diakite de ilerleyen yaşına rağmen kum taşıdığını dile getirdi.

Diakite, "Kızımın eşi vefat etti, kendisinin de gözleri görmüyor. Hep beraber yaşıyoruz, mecburen evin geçimini ben sağlıyorum. Gençler kadar ağır kaldıramasam da en azından torunlarımın okul masraflarını karşılamak için para kazanabiliyorum." diye konuştu.