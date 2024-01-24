Mali\'deki altın madeninde tünel çökmesi: 70\'ten fazla kişi hayatını kaybetti

BAMAKO, 24 Ocak (Xinhua) -- Mali'nin güneybatısındaki bir altın madeninde bir tünelin çökmesi sonucu 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Mali Madenler Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan basın açıklamasında, tüneldeki göçüğün 19 Ocak tarihinde Kangaba bölgesindeki bir altın madeninde meydana geldiği ve madencilerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandığı bildirildi.

Yerel medyada Çarşamba günü çıkan haberlerde, altın madeni bölgesindeki tünelin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklanırken, kazanın meydana geldiği sırada sahada en az 200 altın arama işçisinin çalıştığı belirtildi.

Hükümet, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mali halkına taziyelerini bildirdi. Bakanlık, kayıpları arama çalışmalarını takip etme sözü verdi.