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Mali'deki altın madeninde tünel çökmesi: 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mali'deki altın madeninde tünel çökmesi: 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti

Mali'nin güneybatısındaki bir altın madeninde meydana gelen tünel çökmesi sonucu 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Çarşamba günü çıkan haberlerde, kazanın meydana geldiği sırada en az 200 altın arama işçisinin çalıştığı belirtildi. Mali Madenler Bakanlığı, kayıpları arama çalışmalarını takip etme sözü verdi ve hükümet hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mali halkına taziyelerini bildirdi.

Mali\'deki altın madeninde tünel çökmesi: 70\'ten fazla kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 18:17,  Güncelleme: 18:20
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BAMAKO, 24 Ocak (Xinhua) -- Mali'nin güneybatısındaki bir altın madeninde bir tünelin çökmesi sonucu 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Mali Madenler Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan basın açıklamasında, tüneldeki göçüğün 19 Ocak tarihinde Kangaba bölgesindeki bir altın madeninde meydana geldiği ve madencilerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandığı bildirildi.

Yerel medyada Çarşamba günü çıkan haberlerde, altın madeni bölgesindeki tünelin çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 73 olarak açıklanırken, kazanın meydana geldiği sırada sahada en az 200 altın arama işçisinin çalıştığı belirtildi.

Hükümet, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mali halkına taziyelerini bildirdi. Bakanlık, kayıpları arama çalışmalarını takip etme sözü verdi.

Kaynak: Xinhua
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