Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası'nın rezervlerinde 47 milyar dolarlık artış
Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinde mayıs ayından bu yana 47 milyar dolarlık bir artış olduğunu açıkladı. Bu artış, ülkenin ekonomik durumunu olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.
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4.01.2024 14:59:57. #1.13#
SON DAKİKA: Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası'nın rezervlerinde 47 milyar dolarlık artış - Son Dakika