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Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası'nın rezervlerinde 47 milyar dolarlık artış - Son Dakika
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Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası'nın rezervlerinde 47 milyar dolarlık artış

Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinde mayıs ayından bu yana 47 milyar dolarlık bir artış olduğunu açıkladı. Bu artış, ülkenin ekonomik durumunu olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

04.01.2024 - 14:01,
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Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası'nın rezervlerinde mayıs ayından bu yana 47 milyar dolar bir artış var bürüt

Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası\'nın rezervlerinde 47 milyar dolarlık artış
Kaynak: DHA
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası'nın rezervlerinde 47 milyar dolarlık artış - Son Dakika
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