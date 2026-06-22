Malkara'da 200 Dekar Buğday Tarlası Yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.
Haliç Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 200 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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