Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.
Çavuşköy Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 300 dekar buğday ekili alan yandı.
Son Dakika › Güncel › Malkara'da 300 Dekar Buğday Tarlası Yandı - Son Dakika
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