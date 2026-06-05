Malkoç'tan Erbakan'a Ziyaret

(ANKARA) - Türk Psikologlar Derneği Başkanı Gökhan Malkoç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Psikologlar Derneği Başkanı Gökhan Malkoç, Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ı ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.
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