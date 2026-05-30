Malta'da Erken Genel Seçimler Başladı

30.05.2026 17:12
Malta'da seçmenler, yeni Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek için oy kullanmaya başladı.

Malta'da seçmenler, Malta Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini ve iktidarı belirlemek üzere bugün düzenlenen erken genel seçimlerde oy kullanıyor.

Yaklaşık 357 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Malta'da halk, 79 sandalyeli Temsilciler Meclisinin 5 yıllığına görev yapacak yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 07.00'den (TSİ 08.00) itibaren oy kullanmaya başladı.

Malta Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono, Başbakan ve İşçi Partisi (PL) lideri Robert Abela ve muhalefetteki Milliyetçi Parti (PN) lideri Alex Borg, oylarını sabah saatlerinde kullandı.

Ülkede oy kullanma işlemi, yerel saatle 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek.

Malta'daki teamüller gereği, oy sayım işlemleri, bütün oyların Naxxar'daki sayım merkezine taşınmasının ardından yarın yapılacak.

Erken genel seçimlerden resmi olmayan ilk sonuçların yarın, resmi sonuçların 1 Haziran'da belli olması bekleniyor.

Başbakan ve PL lideri Abela, 27 Nisan'da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mevcut küresel gerçeklikler ve önümüzdeki sınamalar ışığında, ülkemizin istikrarla ilerlemesi için yenilenmiş bir yetkiye ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanı Myriam Spiteri Debono'ya 30 Mayıs'ta genel seçimler için Meclisin feshedilmesini tavsiye edeceğim." ifadelerini kullanarak, ülkeyi erken seçime götürme kararını duyurmuştu.

İşçi Partisi, iktidarını sürdürme hedefinde

Malta'da 2013'ten bu yana iktidarda olan PL, son kamuoyu yoklamalarında da PN'nin önünde görünüyordu.

Abela liderliğinde girdiği bu erken genel seçimi kazanması halinde PL, ülkenin siyasi tarihinde ilk kez üst üste dördüncü dönemde iktidar olmayı başaracak.

PL'nin rakibi PN'nin ise Eylül 2025'teki lider değişimi sonrasında genç lider Alex Borg ile seçimde alacağı sonuç merak ediliyor.

Kaynak: AA

