Maltepe Cevizli\'de çöken binada ölü sayısı 2\'ye çıktı, 3 kişi için kurtarma sürüyor

Haber: Hakan KAYA/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Maltepe Cevizli'de ilk üç katı çöken, diğer katları da yıkılma tehlikesi geçiren binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkaz altındaki 3 kişiye ulaşma çalışmalarının 'kuyumcu hassasiyetiyle' sürdüğünü belirtti. Binanın tamamen yıkılma tehlikesine karşı da takozla destek verildiğini ve üstten başlayarak kontrollü yıkımın başlayacağını duyurdu.

Sabaha karşı Maltepe Cevizli'de ilk üç katı çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılan enkazdan çıkarılırken, kurtarılan 12 kişiden birinin hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 3 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor. Ancak diğer üç katı da tamamen yıkılma tehlikesi bulunan binada çalışmalar güçlüke yürütülüyor.

ÜSTTEN BAŞLAYARAK KONTROLLÜ YIKIM

14.00 sıralarında bölgedeki son durumla ilgili basına ikinci kez bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, hem enkaz altındakilerin zarar görmemesi hem de kurtarma ekiplerinin zarar görmemesi için çalışmaların kuyumcu hassasiyetiyle sürdürüldüğünü belirti. Binanın tamamen yıkılma tehlikesine karşı da takozla destek verildiğini ve üstten başlayarak kontrollü yıkımın başlayacağını da belirten Gül, "Üstten başlayarak binayı kontrollü olarak yıkmaya başlayacaklar. Özetle, hem yukarıda binanın yükünü azaltacaklar hem de sabahtan beri yapıldığı gibi altta, açılan tüneller aracılığıyla üç hemşehrimize ulaşmaya çalışacaklar." dedi.

Öte yandan binanın yapıldığı tarihte mimarı olan kişi ile şantiye şefinin gözaltına alındığı bildirildi.