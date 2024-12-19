Maltepe\'de Çatı Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

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MALTEPE'de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Zümrütevler, Nil Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre; binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının büyük bir kısmını ve çatı katını sardı. Çatıya çıkan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmek istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki alevlere merdivenle müdahale etti. Ekipler caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken bina sakinleri, polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısı hasar gördü. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığı Ecvet Ekici, "Yarım saat önce geldiğimde birşey yoktu. Sonra dumanlar çıkarak yanmaya başladı. İzolasyon çalışması yapıyorlarmış. İçeride kimse yoktu. İtfaiye gelip müdahale etti. Alevler yükseliyordu. Çatının üstünde insanlar vardı" dedi.