Maltepe'de kısmen çöken binada arama kurtarma bitti, 14 kişi çıkarıldı, 5 kişi öldü

İstanbul Valiliği, Maltepe'de kısmen çöken binada yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığını, 4 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cevizli Mahallesi'ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmalarının son vatandaşın cansız bedenine saat 06.15'te ulaşılmasının ardından sona erdiği bildirildi.

Olayda Gülce Dora Turhan (2021), Ahmet Muhammed İnan (2004), Mesut Bilece (1986), Hüseyin Özkurt (1960) ve Zeynep İnan'ın (2006) hayatını kaybettiği, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşın otellere yerleştirildiği, otellerdeki ve hastanede tedavi gören afetzedelere Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından psikososyal destek verildiği, Afet Beslenme Grubu tarafından da mobil ikram, müdahale ve lojistik araçlarıyla alanda görevli personel ile vatandaşlara beslenme hizmeti sağlandığı belirtildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin itfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle yapıldığı, çalışmalarda 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 köpeğinin yer aldığı bildirildi.