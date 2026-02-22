Maltepeliler, İftarda Aynı Sofrada Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Maltepeliler, İftarda Aynı Sofrada Buluşmaya Devam Ediyor

22.02.2026 09:56  Güncelleme: 11:14
Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programında vatandaşlar birlikte oruçlarını açtı. Belediye yetkilileri, iftar çadırında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edileceğini duyurdu.

(İSTANBUL) - Maltepe Cumhuriyet Meydanı, ramazan ayının üçüncü gününde de birlik ve beraberliğin adresi oldu. Vatandaşlar, meydanda kurulan iftar çadırında oruçlarını birlikte açtı.

Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde iftarını açtı. Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut da iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi, ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda meydanda kurulan iftar çadırında ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek. Belediye ekipleri, yemek dağıtımının yanı sıra düzenli hijyen ve organizasyon planlamasıyla da hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlıyor.

İftar programının önemli bir etkinliği de Karagöz ile Hacivat oyunu oldu. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği oyun izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İftar programına aileleriyle katılan vatandaşlar, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda, ramazanın manevi atmosferi meydanı sararken komşuluk ve paylaşma kültürü bir kez daha ön plana çıktı.

İlçede ramazan ayı boyunca iftar çadırının yanı sıra çeşitli sosyal destek ve dayanışma çalışmalarının da devam edeceği bildirildi. Belediye yetkilileri, ramazanın ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırıldığını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Belediye, Maltepe, Güncel, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
