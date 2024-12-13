Maltepe\'de Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

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Murat SOLAK/İSTANBUL, -MALTEPE'de, peynir alma bahanesiyle şarküteri dükkanına gelen şüpheli, kasadaki iş yeri çalışanını tırnakçılık yöntemiyle bin lira dolandırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Aralık'ta Fındıklı Mahallesi'ndeki şarküteri dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, E.A.Y. (19) dükkana girerek peynir almak istediğini söyledi. Çalışan tarafından peyniri hazırlanan hırsız, kasaya yöneldi. E.A.Y. kasada duran iş yeri çalışanını tırnakçılık yöntemiyle bin lira dolandırdı. Parayı alan hırsız, daha sonra dükkandan çıkarak uzaklaştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızın tırnakçılık yöntemiyle bin lira çaldığını tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu hırsız, İdealtepe Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. E.A.Y.'nin polis merkezinde yapılan sorgulamasında 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'yankesicilik' ve 'kasten yaralama' suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheli E.A.Y.'nin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.