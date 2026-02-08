Mamak Belediye Başkanı Şahin'den, Mesut Özarslan'a: Bu Makamlara Gelişimizin CHP'nin Yetkili Organları Sayesinde Olduğunu Unutmamalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mamak Belediye Başkanı Şahin'den, Mesut Özarslan'a: Bu Makamlara Gelişimizin CHP'nin Yetkili Organları Sayesinde Olduğunu Unutmamalıyız

08.02.2026 20:48  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın açıklamalarını eleştirerek, istifanın nedenlerini değerlendirdi ve Özgür Özel'e yönelik sözlü saldırılarını kınadı.

(ANKARA) - Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın açıklamalarına ilişkin "Bu makamlara gelişimizin başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizleri aday gösteren CHP'nin yetkili organları sayesinde olduğunu unutmamalıyız. Mesut Özaslan'ın Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e yönelik sözlü saldırı ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. İstifasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tutumuna bağlamasını, istifaya bir kılıf hazırlamak olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa açıklamasında Özgür Özel'e yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Şahin, şunları kaydetti:

"Son günlerde partimizden istifa edeceği söylentileri yaygınlaşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan'ın, istifasını Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in tutumuna bağlamasını, istifaya bir kılıf hazırlamak olarak değerlendiriyorum. Belediye başkanları olarak hepimiz, bu makamlara gelişimizin başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizleri aday gösteren CHP'nin yetkili organları sayesinde olduğunu unutmamalıyız. Mesut Özaslan'ın Sayın Genel Başkanımıza yönelik sözlü saldırı ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. Kendilerine kucak açan ve belediye başkanı seçilmelerini sağlayan CHP'den kopup ayrılmayı düşünenlere, seçtikleri dikenli yolda hayırlı yolculuklar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Veli Gündüz Şahin, Mesut Özarslan, Özgür Özel, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak Belediye Başkanı Şahin'den, Mesut Özarslan'a: Bu Makamlara Gelişimizin CHP'nin Yetkili Organları Sayesinde Olduğunu Unutmamalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu Bir galibiyet daha RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 13:10:55. #7.11#
SON DAKİKA: Mamak Belediye Başkanı Şahin'den, Mesut Özarslan'a: Bu Makamlara Gelişimizin CHP'nin Yetkili Organları Sayesinde Olduğunu Unutmamalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.