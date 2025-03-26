Manavgat Belediye Başkanı Kara, Belediyespor'a Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Manavgat Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Kara, 3. Lig hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam eden Manavgat Belediyespor'u ziyaret ederek, oyuncular ve teknik ekiple bir araya geldi. Başkan Kara, takımın sezonun geri kalan bölümüne ilişkin düşüncelerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kara, şunları söyledi:

"Sezonun bu noktasına kadar 3. Lig hedefini sürdürmeyi başaran Manavgat Belediyespor futbol takımıza moral ziyaretinde bulunarak, futbolcularımız ve teknik ekibimizle sezonun gidişatı ve kalan maçlarımız üzerine sohbet ettik. Taraftarımızın coşkusuyla, teknik ekibimizin tecrübesiyle ve oyuncularımızın inancıyla bu sezonu şampiyonlukla taçlandıracağımıza gönülden inanıyor; takımımıza kalan maçlarında başarılar diliyorum."

Ligde 53 puanla ikinci sırada bulunan Manavgat Belediyespor, 55 puanla zirvede yer alan Eskişehirspor'un hemen arkasında yer alıyor. Sezonun son düzlüğüne girilirken, şampiyonluk umutlarını sürdüren Manavgat temsilcisi, kalan maçlarını kazanarak hedeflediği 3. Lig biletini almak istiyor.