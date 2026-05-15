Manavgat Belediye Başkanı'na 45 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediye Başkanı'na 45 Yıl Hapis Cezası

Manavgat Belediye Başkanı\'na 45 Yıl Hapis Cezası
15.05.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niyazi Nefi Kara, yolsuzluk suçlamalarıyla 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Niyazi Nefi Kara'ya 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, aynı yılın temmuz ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'İrtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edildi.

KARAR AÇIKLANDI

Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın tutuklu yargılandığı davada karar açıklandı. Dün tamamlanan karar duruşmasının ardından bugün saat 15.00'te mahkeme heyeti kararı sanıklar ve avukatlarının yüzüne okudu.

Mahkeme heyeti, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından Niyazi Nefi Kara'ya toplam 45 yıl 22 ay 15 gün hapis ve 2 milyon 500 bin lira adli para, baklava kutusuyla rüşvet alırken suçüstü yapılan Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter'e 40 yıl 20 ay hapis ve 2 milyon lira adli para, Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'e 41 yıl 9 ay hapis ve 2 milyon TL adli para, müteahhit Mesut Kara'ya 22 yıl 28 ay 15 gün hapis ve 1 milyon 400 bin lira adli para, iş insanı İlker Günay'a 23 yıl 15 ay 15 gün hapis ve 1 milyon 800 bin lira adli para, iş insanı Demir Demir'e 16 yıl 28 ay hapis ve 1 milyon 666 bin lira adli para, Belediye Başkan Yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya'ya 12 yıl 10 ay 30 gün, özel kalem müdürü Buğlem Şahbaz'a 7 yıl 8 ay 15 gün hapis, belediye meclis üyesi Mehmet Tosak'a 5 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Mahkeme ayrıca iş insanı Mehmet Okan Kaya'ya 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' suçlarından 8 yıl 21 ay 15 gün hapis ve 540 bin lira adli para cezası verdi. Bazı sanıkların beraatına karar veren mahkeme heyeti bir kısım sanığa da çeşitli suçlardan cezalar verdi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya'nın adli kontrolle tahliyesini, İlker Günay ve Demir Demir'in ise hükmen tutuklanmalarını kararlaştırdı. Mahkeme Niyazi Nefi Kara'ya ait Manavgat'ın Side Mahallesi'ndeki taşınmaz ile bazı sanıklara ait araçların suçtan elde edilen gelirle alındığını belirterek müsadere edilmelerine karar verdi. Mahkeme başkanı, alınan kararların, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilebileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkanı'na 45 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:57:09. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkanı'na 45 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.