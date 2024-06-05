Manavgat Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yaratmak için etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık yaratmak için etkinlik düzenledi

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Manavgat Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre konusunda farkındalık yaratmak ve toplumun çevreyle ilgili sorumluluk almasına katkıda bulunmak amacıyla etkinlik düzenledi. Miniklerin çevre bilincini artırmayı hedefleyen etkinlikte, çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

05.06.2024 13:05  Güncelleme: 14:07
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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre konusunda farkındalık yaratmak ve toplumun çevreyle ilgili sorumluluk almasına katkıda bulunmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Manavgat Çevre Platformu ile Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Dünya Çevre Günü'nde önemli bir etkinliğe imza attı. Belediye, çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme faaliyetleriyle dolu bir program sunarak miniklerin çevre bilincini artırmayı amaçladı.

Katılımcılara, etkinlik alanında eldiven, poşet ve su gibi çeşitli ihtiyaçları dağıtıldı. Sorgun Ormanı'ndan poşetlerce atık toplayan kreşli minikler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çevik, "Bu özel günde, Manavgat'ımızın doğasına dikkat çekmek için önemli bir etkinlikte bir aradayız. Bizler çevremizin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte hareket etme sorumluluğunu taşıyoruz. Küçük adımlarla başlayarak, büyük değişimler yapabiliriz. Geri dönüşüm yaparak, enerji tasarrufu sağlayarak ve doğal kaynakları koruyarak, çevremizi koruma konusunda önemli adımlar atabiliriz. Birlikte, daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir Manavgat için çalışmaya devam edelim" dedi.

Kaynak: ANKA

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