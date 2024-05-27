Manavgat Belediyesi Güneş Enerji Santrali Projesi Tanıtıldı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kamuoyuna tanıtıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Düzağaç Mahallesi'nde 53 bin metrekare alana inşa edilecek olan projenin kullanım süresi 30 yıl olacak. 9 ayda tamamlanması öngörülen projemizden yaklaşık 260 bin kişi fayda sağlayacak. Manavgat GES projesi ile belediyemize ait elektrik tüketiminin yüzde 86'sını karşılayacağız" dedi.

Manavgat Belediyesi yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Manavgat Belediyesi'nin GES projesi, belediye binasında yapılan basın toplantısıyla halka duyuruldu. Toplantıya Başkan Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, Belediye Başkan Yardımcıları, STK temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.

Enerji üretiminin yaklaşık yüzde 86'sını karşılayacak

Proje kapsamında GES, Düzağaç Mahallesi'nde, mülkiyeti Manavgat Belediyesi'ne ait 181 ada 4 parselde toplam 28 bin 600 metrekare alanda inşa edilecek ve 4 bin 800 adet çift yüzlü, yarı kesimli, monokristal fotovoltaik panel kullanılacak. Projede kamera görüntüleme sistemleri, çevre aydınlatma sistemleri, yangına karşı güvenlik sistemleri bulunacak. Tüm güvenlik, izleme ve görüntüleme, depo sistemleri santral içerisinde yer alan idari binadan yönetilecek. Proje için yapılan fizibilite çalışmasına göre santralde, ilk yıl yaklaşık olarak 4.882 MWh elektrik üretilecek. Belediyenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 86'sını karşılaması beklenen projenin, 9 ayda hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım

GES projesi, Manavgat Belediyesi'nin elektrik enerji ihtiyacının temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilerek belediyenin tüketim maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Proje, enerjide fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacak ve ilçenin ekonomik olarak kalkınmasını sağlayacak. Ayrıca, temiz enerji kaynakları kullanılarak iklim değişikliğiyle mücadelede adım atılacak, halkın çevresel ve ekonomik refahına katkı sağlayacak. Yeni elektrik santrali projesi, şehrin sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Kara, projeyi anlattı

Tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şunları söyledi:

"Bugün burada sizlerle çok önemli bir projemizi paylaşmak için bir araya geldik. Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında, Dünya Bankası tarafından finanse edilecek olan ve Belediyemiz tarafından yürütülecek Güneş Enerjisi Santrali projemizin tanıtımını yapmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Güneş Enerjisi Santrali, Manavgat'ımızın sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe adım atmasını sağlayacak önemli bir projedir. Bu proje, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak, afetlere ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı şehrimizin direncini güçlendirecektir.

Düzağaç Mahallesi'nde 53 bin metrekare alana inşa edilecek olan projenin kullanım süresi 30 yıl olacak. 9 ayda tamamlanması öngörülen projemizden yaklaşık 260 bin kişi fayda sağlayacak. Enerji üretimimiz yıllık yaklaşık 5000 MWh olacak. Manavgat GES projesi ile belediyemize ait elektrik tüketiminin yüzde 86'sını karşılayacağız. Yıllık yaklaşık 5000 MWh enerji üretimi ile enerji maliyetlerimiz önemli ölçüde azalacak. Böylece enerji için ayrılan bütçemizin büyük bir kısmını siz değerli halkımızın diğer ihtiyaçlarına yönlendirebileceğiz. Bu proje, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak çevremizi koruyacak ve iklim değişikliği ile mücadelemize katkı sağlayacaktır. Temiz ve yenilenebilir enerji kullanımı, gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmamızı sağlayacak. Projemiz, ekonomik kalkınmamızı destekleyecek ve halkımıza yeni iş imkanları sunacaktır. İnşaat sırasında öncelikli olarak halktan işçi istihdam ederek, bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağız."

"İklim değişikliğiyle mücadele öncü adımlar atacağız"

GES projesiyle Manavgat'ın ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uyum sağlayacağını vurgulayan Kara, "Sevgili Manavgatlılar, sizlerin desteği ile şehrimizi daha yeşil, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız. Güneş Enerjisi Santrali projemizle birlikte çevresel ve ekonomik refahı artıracak, iklim değişikliği ile mücadelede öncü adımlar atacağız. Hep birlikte, Manavgat'ımızın geleceğini aydınlatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli projeye katkı sağlayanlara ve siz değerli halkımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.