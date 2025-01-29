Manavgat Belediyesi Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşlara Yardımda Bulundu

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, 21 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, koltuk takımı ve temel ihtiyaç malzemesi desteğinde bulundu.

Manavgat Belediyesi, 21 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen sel afetinden etkilenen vatandaşlara, talepleri üzerine beyaz eşya ve mobilya yardımında bulundu. Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sel felaketinden etkilenen vatandaşların evlerinde hasar tespitinde bulundu. Hasar tespiti sonucunda eksikleri belirlenen evlere, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, koltuk takımı ve temel ihtiyaç malzemeleri teslim edildi.

"Ekiplerimiz ihtiyaçları belirleyip, gerekli eşyaları vatandaşlarımıza ulaştırıyor"

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve yardımların artarak devam edeceğini belirtti. Kara, "Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için selden etkilenen mahallelerde ev ev gezip incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz ihtiyaçları belirleyip, gerekli eşyaları vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.