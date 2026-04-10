Manavgat Belediyesi, Turizm Bölgelerini Yaz Sezonuna Hazırlıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediyesi, Turizm Bölgelerini Yaz Sezonuna Hazırlıyor

10.04.2026 17:19  Güncelleme: 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi, yaklaşan yaz sezonu öncesinde turistik mahallelerde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi.

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, yaklaşan yaz sezonu öncesinde turistik mahallelerde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Manavgat Belediyesi, ilçeyi turizm sezonuna hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğu ile birlikte yaya ve araç trafiğinde yaşanabilecek hareketliliği göz önünde bulundurarak, çalışmalarını planlı ve koordineli bir şekilde yürütüyor. Yapılan çalışmalarla güvenli, sürdürülebilir ve estetik bir kent hedefleniyor. Bu kapsamda Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Side, Sorgun, Kızılağaç ve Kızılot mahallelerinde düzenleme ve bakım faaliyetleri devam ediyor.

Sahada yürütülen uygulamalar arasında toprak altı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, görüş alanını iyileştiren peyzaj düzenlemeleri, aydınlatma sistemlerinin modernize edilmesi, yol bakım ve onarım çalışmaları ile parke ve asfalt yenilemeleri yer alıyor. Yapılan bu çalışmalarla hem çevre kalitesinin yükseltilmesi hem de yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 18:40:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.