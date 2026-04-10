Manavgat Belediyesi, Turizm Bölgelerini Yaz Sezonuna Hazırlıyor

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, yaklaşan yaz sezonu öncesinde turistik mahallelerde bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Manavgat Belediyesi, ilçeyi turizm sezonuna hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğu ile birlikte yaya ve araç trafiğinde yaşanabilecek hareketliliği göz önünde bulundurarak, çalışmalarını planlı ve koordineli bir şekilde yürütüyor. Yapılan çalışmalarla güvenli, sürdürülebilir ve estetik bir kent hedefleniyor. Bu kapsamda Gündoğdu, Çolaklı, Evrenseki, Ilıca, Side, Sorgun, Kızılağaç ve Kızılot mahallelerinde düzenleme ve bakım faaliyetleri devam ediyor.

Sahada yürütülen uygulamalar arasında toprak altı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, görüş alanını iyileştiren peyzaj düzenlemeleri, aydınlatma sistemlerinin modernize edilmesi, yol bakım ve onarım çalışmaları ile parke ve asfalt yenilemeleri yer alıyor. Yapılan bu çalışmalarla hem çevre kalitesinin yükseltilmesi hem de yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.