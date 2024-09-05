Manavgat Belediyesi Turizm Yatırımcılarıyla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi Turizm Yatırımcılarıyla Toplantı Yaptı

Manavgat Belediyesi Turizm Yatırımcılarıyla Toplantı Yaptı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, turizm yatırımcılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda turizm sektöründeki gelişmeler ve yatırım fırsatları ele alındı.

05.09.2024 17:09  Güncelleme: 17:12
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Atatürk Kültür Merkezi'nde turizm yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde turizm konaklama sektörünü yakından ilgilendiren bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bölgenin turizm sektöründeki gelişmeler ve yatırım fırsatları açısından önem taşıyan toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, Manavgat'ın turizm yatırımcıları ve sektör profesyonelleri katıldı. Katılımcılar, turizm sektöründe yaşanan güncel gelişmeleri ve gelecekteki trendleri değerlendirmek, bölgesel sorunları masaya yatırmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla bir araya geldi.

"İletişim ve iş birliği içerisinde olacağız"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat'ın turizm potansiyelinin ülke genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Kara, Manavgat'ın doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla turizmde büyük bir avantaja sahip olduğunu belirterek, bu avantajların sürdürülebilir şekilde değerlendirilebilmesi için sektördeki paydaşlarla sürekli bir iletişim ve iş birliği içinde olunması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda Manavgat'ın turizm altyapısının mevcut durumu, turist akışındaki değişimler, konaklama tesislerinin performansı ve müşteri memnuniyeti gibi konular ele alındı. Ayrıca, çevre dostu ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının önemi vurgulandı. Sektör profesyonelleri, toplantı sırasında, yaşadıkları zorlukları ve karşılaştıkları sorunları dile getirdi. Yatırımcılar, artan maliyetler, sezonluk dalgalanmalar ve nitelikli iş gücü eksiklikleri gibi konularda yaşadıkları sorunlara değindiler.

Başkan Kara, toplantının ardından yaptığı açıklamada, elde edilen geri bildirimlerin çok değerli olduğunu, turizm sektöründe daha iyi bir geleceğin inşa edilmesi için iş birliği ve dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi Turizm Yatırımcılarıyla Toplantı Yaptı - Son Dakika

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