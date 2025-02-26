Manavgat Sanatçılar Derneği Tanıtım Gecesi Gerçekleştirildi

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(ANTALYA) - Manavgat Sanatçılar Derneği, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede tanıtıldı. Geceye Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da katıldı.

Manavgat Sanatçılar Derneği'nin tanıtımı ve açılışı için gerçekleştirilen geceye, Başkan Kara ile yardımcıları, sanatçılar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede konuşan Başkan Kara, Manavgat'ta sanata gönül vermiş bireylerin bir çatı altında buluşmalarının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Manavgat'ımızda sanata gönül verip, bu alanda kendini geliştiren ve Manavgat'ı sanatta daha ileri taşımak için emek veren gönüllülerimiz bir çatı altında birleşti. Manavgat Sanatçılar Derneği'nin açılış ve tanıtım gecesinde, sanatçı dostlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Sanatçılarımızın emekleriyle, Manavgat'taki sanatsal faaliyetlerin güçlenmesi, gençlerimize ilham vermesi ve halkımızın sanata olan ilgisinin artması adına hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kara, derneğin hayata geçmesinde emeği geçen tüm sanatçılara ve dernek üyelerine teşekkürlerini sundu.

Keman ve piyano resitalleri, şiir ve müzik dinletisi ile dans gösterileri de geceye renk kattı.