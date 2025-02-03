Manavgat'ta Karne Şenliği: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, çocuklar için yarıyıl tatilinde rodeo, langırt masaları ve gladyatör oyunları gibi farklı etkinliklerin yapıldığı Karne Şenliği düzenledi.

Manavgat Belediyesi, ilçedeki çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli şekilde geçirebilmeleri için bu yıl da birbirinden renkli etkinlikler hazırladı. Bu kapsamda düzenlenen Karne Şenliği Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çocuklar, şenlik alanında dev şişme oyun parklarında eğlenirken rodeo, langırt masaları ve gladyatör oyunlarında keyifli anlar yaşadı. Yarışmacı ruhunu seven çocuklar için mini survivor parkuru, heyecan arayanlar için ise sürükleyici uzay çadırı etkinliği de şenlik alanında yerini aldı. Ayrıca, çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için yaratıcı yüz boyama alanları ve mini kulüp gibi çeşitli aktiviteler de şenliğin diğer köşelerini oluşturdu.

"Çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz"

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çocukların mutluluğunu her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek, "Ailelerimizin de belirttiği gibi çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Onların yüzündeki tebessüm, yaptığımız tüm çalışmaların en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın hem eğlenmelerini hem de sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Manavgat Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.