Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlar ile Buluştu

12.03.2026 09:12  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar sofrasında mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Ramazan boyunca farklı etkinliklerle dayanışma ruhunu güçlendiren belediye, katılımcılara birlik mesajları verdi.

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca kurduğu iftar sofraları ile paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda ramazan ayının yirmi birinci gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrasında çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Programa; Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Çiçek, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, tüm vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Başkan Vekili Mehmet Çiçek, programın devamında Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı. MESO Başkanı Abdullah Doru ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programda çok sayıda esnaf bir araya gelinirken, iftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Vekili Çiçek, programın devamında Özel Manavgat Koleji tarafından düzenlenen iftar programında da davetlilerle buluştu. Çiçek, son olarak Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih, Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD)'nin düzenlediği iftar programına katılarak dernek başkanı Ali Küpeli ve yönetimi ile bir araya geldi.

Farklı noktalarda düzenlenen iftar programlarında bir araya gelen vatandaşlar, ramazan ayında beraberlik ve dayanışmanın pekiştirildiğini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Çiçek, Sivil Toplum, Manavgat, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:55:19. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlar ile Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.