Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlar ile Buluştu

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca kurduğu iftar sofraları ile paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda ramazan ayının yirmi birinci gününde Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrasında çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Programa; Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesi vatandaşlarla sohbet eden Başkan Vekili Çiçek, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek, tüm vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Başkan Vekili Mehmet Çiçek, programın devamında Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) tarafından düzenlenen iftar programına da katıldı. MESO Başkanı Abdullah Doru ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programda çok sayıda esnaf bir araya gelinirken, iftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Vekili Çiçek, programın devamında Özel Manavgat Koleji tarafından düzenlenen iftar programında da davetlilerle buluştu. Çiçek, son olarak Osmaniye Gastronomi Geliştirme Tarih, Sanat ve Doğa Koruma Derneği (OSGAD)'nin düzenlediği iftar programına katılarak dernek başkanı Ali Küpeli ve yönetimi ile bir araya geldi.

Farklı noktalarda düzenlenen iftar programlarında bir araya gelen vatandaşlar, ramazan ayında beraberlik ve dayanışmanın pekiştirildiğini dile getirdi.