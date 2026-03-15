Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek'ten Sağlık Çalışanlarına Ziyaret

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Manavgat Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Vekili Çiçek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek; hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti, günlerini kutladı.

Ziyaret kapsamında Başhekim Op. Dr. Mehmet Deniz ile görüşen Çiçek, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için üstlendikleri önemli göreve dikkati çekerek, "Sağlık çalışanlarımız, büyük bir özveri ve fedakarlıkla insan hayatına dokunan çok kıymetli bir görevi yerine getiriyor. Gece gündüz demeden toplum sağlığı için emek veren tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Emekleri ve sabırları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.