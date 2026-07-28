Manavgat Yangını'nın Beşinci Yılı: Yeniden İnşa Süreci - Son Dakika
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Manavgat Yangını'nın Beşinci Yılı: Yeniden İnşa Süreci

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Bakan Kurum, Manavgat yangınının ardından inşa edilen evlerle ilgili vatandaşların memnuniyetini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan orman yangınına ilişkin, "Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından, Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen 2021'deki Manavgat yangınına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Yangının ardından inşa edilen evlerde yaşayan ailelerin görüntülerini de paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı. Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var."

"Çok güzel yapacağız dediler, yaptılar da Allah razı olsun"

Görüntülerde yer alan ev sahiplerinden Hanım Çiftçi de yangın günü yaşadıklarını anlattı.

Yangının olduğu sabah alevlerin etrafı sardığını belirten Çiftçi, "Ne yapacağız, nereye gideceğiz bilemedik. Jandarmalar geldi, bağrışarak çıktık evden. Ev ateş aldı, arabalara bindik, dumandan nereye gidiyoruz bilemedik. Hayvanlar da ahırda bağırıyor. Birkaç gün sonra evi yıkmak için geldiler. Evime 'Hakkını helal et, çocuklarımı büyüttün, yedik içtik.' dedim. Başımıza bu geldi, çok ağladık." diye konuştu.

Devletin desteğiyle konutların kısa sürede inşa edildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çok güzel yapacağız dediler, yaptılar da Allah razı olsun, sağ olsunlar. Güvenmesek yıktırır mıydık? Kimileri 'Evi yıktılar, yapmazlar.' dedi. 'Hayırlısı, yaparlarsa da yapmazlarsa da devletimiz.' dedik. Hükümetimiz, devletimiz Allah razı olsun. Dediğimiz gibi yaptılar, sözlerini tuttular. Herkese teşekkür ederiz."

Yeni evinde yaşayan Arzu Ünal da yangının ardından çalışmaların hızlı ve adaletli şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

"Benim Cumhurbaşkanım, partilerin hiçbirini ayırt etmeden köylüyü topladı." diyen Ünal, "Biz devletimize güvendik. Ayırt etmeden devletim hepsinin evini yaptı. Şükürler olsun, herkes evinden, yerinden memnun. Hiçbirimiz gerçekten böyle ev beklemiyorduk. Özellikle böyle iki merdivenli, balkonu oluşunu. Nasıl söyleyeyim? Terası büyük. Sadece görselini gördük biz. Görselinde 'Bu şekil.' dediler. Allah razı olsun devletime." şeklinde konuştu.

"Kocaman bir evimiz oldu, hep beraber yaşıyoruz"

Hak sahibi Gülsüm Çiftçi de evleri inşa edilirken tüm sürece şahitlik ettiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"O süreçte tek tek ilgilendiler. Pencere, kapı, parke... Tek tek gelip yaptılar. Kocaman bir evimiz oldu, hep beraber yaşıyoruz. 3+1, odalarımız gayet geniş, kullanışlı. Boyasından tutun parkesine kadar gerçekten çok kaliteli, işçiliği çok güzel. Çok memnunuz, beklentimizin üstünde. Gerçekten evlerimiz hayalimizin üstünde oldu. Çok sevdik, severek de kullanıyoruz."

Antalya'ya 1284 konut ve köy evi inşa edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 11 noktada etkili olan orman yangınlarından Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerine bağlı 44 mahalle etkilendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Antalya'ya 45 konut ve 1239 köy evi olmak üzere toplam 1284 konut ve köy evi inşa etti.

Muğla'ya ise 134 konut ve 131 ahır olmak üzere toplam 265 bağımsız bölüm inşa edildi.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Manavgat, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Yangını'nın Beşinci Yılı: Yeniden İnşa Süreci - Son Dakika

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